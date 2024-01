Chiara Ferragni, fuori tutto: la drastica scelta scatena i sospetti

23 gennaio 2024 a

Saldi pazzi sul sito di Chiara Ferragni: a farlo sapere ai suoi follower è stata lei stessa con delle storie su Instagram. L'influencer ha annunciato che "sul sito di Chiara Ferragni trovate saldi anche fino al 50% su praticamente tutti i prodotti e tutte le categorie". In effetti, siamo in piena stagione di saldi, un'occasione importante per gli imprenditori, che con i ribassi possono spingere le vendite. I più appassionati del brand, però, non ricorderebbero una svendita di questo tipo sul suo sito. In ogni caso, questo è il momento ideale per chi vuole acquistare capi e prodotti del suo marchio.

Intanto si complica la sua posizione per quel che riguarda la beneficenza. Dopo essere stata indagata per truffa per il caso dei pandori Balocco, ieri l'imprenditrice digitale è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Milano, sempre con l'accusa di truffa, anche per le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi lanciata sul mercato ormai cinque anni fa, nel 2019. La situazione, insomma, diventa sempre più delicata.

Nelle scorse ore è corsa in sua difesa Belen Rodriguez, che nelle sue storie Instagram ha scritto: "Vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire, basta! Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto. Basta violenza verbale, torniamo ad abbracciarci. Tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo smarrire la strada. La cosa importante è aver capito, rimediare, e tornare più forti di prima".