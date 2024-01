Affari Tuoi, Katia fa un errore gravissimo: "Eh no, non puoi chiederlo più"

31 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi una puntata scoppiettante. Katia e il marito Gianmarco vanno dritti come un treno e nelle prime fasi di gioco la puntata andata in onda martedì 30 gennaio si mette subito sul lato giusto della fortuna. Via i pacchi blu. Poi di fatto qualcosa va nel verso storto e i pacchi rossi cominciano a volare via come non mai e spariscono i premi da 300mila euro ma soprattutto quelli anche intermedi da 100mila e poi anche da 75mila. Alla fine, all'ultimo secondo, ecco che si materializza il disastro: Katia e il marito vanno a casa con 5 euro. Ovvero con le tasche vuote.

E sui social in tanti hanno notato l'iperattivismo della moglie Katia che pur non essendo la concorrente ha deciso di fatto l'ordine dei pacchi da aprire. E così proprio Amadeus ha chiesto a Gianmarco: "Ma almeno uno lo decidi tu? Sia mai la dovessi deludere".

"Interrompo la trasmissione, matrimonio naufragato": Amadeus, un dramma in diretta per Katia | Video

E così sui social, dopo la sonora sconfitta si è scatenato un putiferio: "Cambia moglie", afferma un utente. E ancora: "Ma lui ha paura di perderla che gli sta incollato?". "Gioca lei non il marito", ha tuonato un altro telespettatore. E così a completare il quadro c'ha pensato l'errore finale (gravissimo). Infatti sia Katia che il marito hanno dimenticato di chiedere l'accesso alla "Regione fortunata". Grande imbarazzo quando Amadeus al telefono col dottore afferma: "Eh no, da regolamento dovevate chiederlo prima. Mi spiace ma niente regione fortunata". Insomma una partita cominciata con le migliori intenzioni e finita con un disastro senza precedenti.