Sanremo 2024, Naike Rivelli contro Fiorello: "Tu amico del popolo, dimmi perché"

La protesta degli agricoltori contro le nuove normative UE e il Festival di Sanremo, due binari apparentemente paralleli e che, invece, sono molto vicini ad incrociarsi e intrecciarsi.

Durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse canora, il direttore artistico Amadeus ha definito “sacrosante” le manifestazioni di dissenso degli agricoltori italiani e fatto una promessa: “Se vengono, li accolgo sul palco”. E così sarà, come annunciato da Danilo Calvani, tra i leader del movimento, che ha dichiarato: "Siamo in contatto con l’organizzazione del Festival per stabilire i dettagli”.

Più canzonatorio, invece, Rosario Fiorello, che condurrà il Dopofestival con il suo Viva Rai 2 notturno. A domanda precisa, ha ironizzato con Amadeus: “Tu lo sai chi sarà il primo a salire con il trattore sul palco? Al Bano!”.

Risposta che non è piaciuta affatto a Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti e storica eco-attivista, che ha ripreso duramente Fiorello con un video pubblicato su X: “Rosario Fiorello risponde alla conferenza stampa di Sanremo che nessun trattore l'ha chiamato e che lui non sa niente. Beh, caro Rosario Fiorello, non mi piace questa risposta. Io e mia madre sappiamo tutto, siamo state in Calabria, abbiamo alzato un telefono e chiamato il gigante buono che, per esempio, dirige il presidio qui a Rosarno. Tu perché non puoi fare questo? Tu del popolo, che sei nato nelle piazze italiane, tu che entri nelle case delle persone con la tua radio e fai l'amicone e il vicino di casa. Non è che devono essere loro a contattarti, dovresti essere tu sul pezzo e sapere quello che sta succedendo nel tuo Paese, sul tuo Sanremo portare i trattori, invitandoli tu e non pretendere che ti chiamino loro né farne uno scherzo, anche perché Al Bano l'ha presa molto seriamente, come l'ha presa seriamente anche mia madre e tutto il resto dell'Italia”.