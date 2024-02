Sanremo 2024, Amadeus: "Porte aperte agli agricoltori"

06 febbraio 2024 a

"Nessun cambio di idea rispetto a ieri, le porte per i rappresentanti degli agricoltori sono aperte": Amadeus lo ha detto in conferenza stampa a proposito della protesta dei trattori. Ieri infatti gli organizzatori hanno chiesto al direttore artistico di ospitarli per raccontare le loro ragioni. E Amadeus si è detto disponibile a farli salire sul palco. Poco dopo però la Rai ha affermato di non aver avuto contatti con gli esponenti della protesta. Di qui la precisazione del conduttore, che oggi dice di non aver cambiato idea in merito agli agricoltori.

Amadeus ha poi ribadito che questo sarà il suo ultimo festival: "Amo il festival, lo sapete bene, ci sto bene, ma credo che si debba chiudere un ciclo, anche per ricaricarsi, pensare a cose nuove, anche ad altre cose". A prendere la parola nel corso della conferenza anche la presidente Rai Marinella Soldi, che ha annunciato: "Il finale andrà in onda gratis sulla tv pubblica ucraina". E poi ha fatto sapere che questo sarà il suo ultimo Sanremo da presidente: "Questo Sanremo per me è il terzo, e sarà anche l’ultimo da presidente, perché questa straordinaria esperienza al vertice dell’azienda si concluderà dopo tre anni, come era nelle intenzioni fin dall’inizio. Sono stati tre anni da presidente molto interessanti, per niente noiosi, né statici: abbiamo avuto due amministratori delegati, è cambiato il governo, abbiamo perso tragicamente un consigliere: io sono rimasta al mio posto per portare a compimento il lavoro iniziato".

Questa sera, tra gli ospiti della kermesse, ci sarà la campionessa di sci Federica Brignone, che promuoverà il suo sport visto anche l'avvicinarsi dell'appuntamento delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Si tratta della prima sciatrice al festival.