Sanremo al Porto, Bob Sinclar a Villa Noseda o Circo Nero Italia? Ecco come ci si diverte al Festival

Sanremo non è solo festival in tv. Anche se lo spettacolo televisivo incolla allo schermo ogni sera milioni e milioni di italiani, soprattutto fino alle 11, quando molti cedono a vanno a dormire, il cuore pulsante della manifestazione è ormai tutto ciò che succede nelle strade e nei locali della bella cittadina ligure. Per una settimana diventa il centro del marketing e della mondanità, non solo dello show business.

Personaggi, testate giornalistiche, magazine, radio, marchi in cerca di rilancio (...), eccoli tutti insieme, appassionatamente a cercare un po' di celebrità. Anche in eventi che vanno avanti fino a notte fonda, perché lo show tv finisce alle 2, dopo bisogna andare a cena e/o a bere qualcosa, visto che l'adrenalina che si vive sul palco in qualche modo va smaltita.

Ma quali sono i party più attesi? Due prendono vita senz'altro tra mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio. Il 7, lo staff del Play Milano, guidato da Luca Contini, si trasferisce armi e bagagli con quello di InveXtra, magazine free press diretto da Francesca Lovatelli Caetani, nella bella Villa Noseda. Qui in console c'è un dj d'eccezione, Bob Sinclar, al secolo Chris Le Friant. Subito dopo il suo show in diretta RAI sulla Costa Smeralda (la nave, non la località sarda, altrettanto nota per il divertimento, NDR), l'artista francese salirà in console sulla terraferma, per animare un dinner party da sogno.

Tra l'altro, proprio Francesca Lovatelli Caetani affianca in queste sere sul palco Claudio Brachino in un altro festival... quello della Canzone Cristiana. Brachino è direttore artistico della manifestazione che prende vita al Teatro della Federazione Operaia Sanremese. Con loro, insieme a tanti artisti protagonisti di un genere ascoltato da milioni e milioni di ascoltatori nel mondo, ci sono, tra gli altri, il cantautore Fabrizio Venturi, Susanna Messaggio, Daniela Fazzolari e Vince Tempera, più volte all'Ariston come direttore d'orchestra.

Ed eccoci all'8 febbraio, giovedì notte, quando l'appuntamento da non perdere è al Victory Morgana Bay, una delle discoteche più belle d'Italia dal punto di vista scenico. Qui, va in scena un party firmato Red Bull, marchio da sempre legato alla nightlife, che porta in console l'italiano Albert Marzinotto, dj dalla carica irresistibile. In giro per il locale danno invece spettacolo i performer di Circo Nero Italia (nella foto), un collettivo da sempre a metà tra show, sperimentazione e performance coinvolgenti. Duccio Cantini, che coordina gli artisti e li veste in modi sempre particolari, sa come stupire gli addetti ai lavori, gente che già visto tutto e si emoziona di radio.

Ma è tutta la cittadina a brulicare di eventi e spazi: Dj Marietto, con il suo format This Is Top trasmette dal Grand Hotel Des Anglais, dove va in scena anche la mostra d'arte collettiva 'The Golden Sounds of nature'. Miki Garzilli di Radio Studio Più ha portato il suo I Feel Good al Bar Roma. E' poi confermato un altro classico tra gli eventi paralleli del festival, Area Stile, dai cui spazi passano poi tutti o quasi gli artisti in gara.

Tra gli i luoghi ad alto tasso di stile da non perdere, a pranzo, a cena e ovviamente dopocena, ecco infine Sanremo al Porto, spazio pop up che prende vita all'esclusivo Yacht Club Sanremo. L'organizzazione di questo meeting point, pensato per celebrità e addetti ai lavori in cerca di rifugio ma anche per comuni mortali che vogliono mangiare e bere bene, è a cura di Mirko Negri, Nello Simioli, Luca Pizzi, ed Andrea Bernardi, professionisti italiani attivi in tutto il mondo nel settore luxury , ad esempio ai Mondiali 2022 in Qatar. Tra i partner, ecco Alta Marea e NYCTA Wines, giovani bollicine italiane in bottiglie luminose d'autore create dai Leonardo Spada e Tomaso Bonadei. Sanremo al Porto ospita, tra gli altri, gli spazi di Billboard Italia. A due passi ci sono, tra gli altri, Rolling Stone Italia e Radio Kiss, per cui il via vai di cantanti e personaggi è assicurato. Chissà se Russell Crowe, l'attore de Il Gladiatore, uno che ama molto il cibo italiano ed è una buona forchetta, non faccia un salto qui. Prima o dopo la performance con i suoi Indoor Garden Party in diretta tv c'è bisogno di energia, non solo musicale.