Sanremo 2024, la diretta della terza serata. Amadeus: "Si è parlato di John Travolta e non di Giovanni Allevi"

08 febbraio 2024 a

Eccoci alla terza serata del 74esimo Festival di Sanremo. Non è stata certo una giornata facile per Amadeus (e anche per Fiorello) sommerso dalle critiche per la gag con John Travolta che tanto ha deluso i telespettatori. In conferenza stampa il conduttore ha reagito con nervosismo alle critiche affermando che sono tutte "stro...". Il calo degli ascolti nella seconda serata forse ha messo un po' in discussione l'impero di Amadeus, ma di fatto lo share fa comunque registrare livelli alti. Ma veniamo a questa sera: Eros Ramazzotti festeggerà i 40 anni di "Terra Promessa" sul palco dell'Ariston e Russel Crowe si esibirà con la sua band. Ospiti di Amadeus anche Gianni Morandi ed Edoardo Leo. Segui con liberoquotidiano.it la diretta della terza serata di Sanremo 2024.



Ore 21.29 - Cantano i Santi Francesi con L'amore in bocca

Siparietto di Clara (la presentatrice dei Santi Francesi) con Amadeus. la cantante e star di Mare Fuori ha indossato gli occhiali per leggere dal cartoncino gli autori del pezzo dei Santi Francesi: "Io con le lentine non riesco, perdonami Ama"



Ore 21.21 - L'orchestra suona il Và pensiero di Giuseppe Verdi

Un omaggio a Giuseppe Verdi in questa terza serata del Festival di Sanremo con il "Và pensiero" che ha emozionato e non poco la platea dell'Ariston



Ore 21.10 - Cantano i bnkr44 presentati da Fred De Palma, "Governo Punk"



Ore 21.07 - Ecco tutti i codici per il televoto

RECAP CODICI TELEVOTO della 3ª serata di #Sanremo2024 pic.twitter.com/3Fc6G2ccom — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 8, 2024



Ore 21.07- È il turno di Maninni presentato da Alfa

Amadeus presenta Mannini e ricorda che a causa di una febbre alta aveva dovuto rinunciare all'esibizione a Sanremo Giovani perdendo così una grande occasione. Ora però il sogno si è realizzato



Ore 21.03 - Il Tre regala i fiori alla mamma

Ad aprire la gara della terza serata del festival di Sanremo è Il Tre, presentato da Loredana Bertè, con il brano Fragili. Il rapper romano al termine dell’esibizione affronta il tema delle fragilità. "Credere nei sogni ripaga" afferma l’artista che scende in platea per regalare i fiori di Sanremo a sua madre: "Sei bella come il sole, mà".



Ore 21.01 - Canta il Tre con la canzone "Fragili". A presentarlo Loredana Bertè



Ore 20.50 - Amadeus: "Si è parlato di John Travolta e non di Giovanni Allevi"

Amadeus ancora nervoso, infatti apre la serata con parole forti: "Avete parlato di John Travolta e non di Giovanni Allevi. Noi ci accettiamo per quello che siamo, siamo così con la nostra leggerezza". Le critiche bruciano ancora.



Ore 20.47 - Amadeus sul palco e apre la terza serata di Sanremo



Ore 20.42 - Mannino: “Che bello sentir dire ‘Teresa’ da Russell Crowe”

Collegamento del Tg1 con Amadeus e Teresa Mannino in compagnia dell’ospite Russel Crowe. L’attore australiano annuncia il ritorno live della sua band con alcune date in Italia, in un passaggio dell’intervista si rivolge a Teresa Mannino, la co-conduttrice: “Che bello sentir pronunciare il proprio nome da Russell Crowe”

Ore 20.18 Teresa Mannino, Russel Crowe e Amadeus nella finestra del Tg1



Ore 20.14 - Loredana Bertè: "Questo il mio ultimo Sanremo, mica come Amadeus"

"Se sogno la vittoria finale o il premio della critica? Stavolta sogno in grande, è il mio ultimo Sanremo, non come Amadeus". Così Loredana Bertè in un’incursione in sala stampa per ringraziare i giornalisti che l’hanno preferita nella prima serata del Festival di Sanremo 2024. Una stoccata al conduttore=

Ore 20.09 - Commovente Loredana Berté: "Dedicherei vittoria a Mimì"

"Non sono abituata a questi primi posti stupendi e fantastici. La mia confort zone è stare agli ultimi. All’annuncio di Amadeus ero già sdraiata a letto, sennò sarei svenuta. Avrei voluto farmi una pasta gigante. Vi voglio bene, per me è un vero onore. Votate per me, io vorrei andare a Stoccolma, dove vive il mio ex marito, così mi prendo una bella rivincita". Così Loredana Bertè in un’incursione in sala stampa per ringraziare i giornalisti che l’hanno votata come migliore nella prima serata. "A chi dedicherei la mia vittoria? A Mimì", ha risposto Bertè, ricordando la sorella Mia Martini.

Ore 20.00 - Luca Jurman, il vocal coach: "Da Annalisa canzone dozzinale"

Luca Jurman, il noto vocal coach, su Fanpage.it mette nel mirino Annalisa: "Cosa dovrei pensare della performance di una che canta Fra Martino Campanaro? Annalisa non è più una ragazzina e dovrebbe fare cose di alto spessore artistico, ma ha paura di farlo perché è come se tutta questa generazione dovesse abbassarsi a fare musichette dozzinali per poter fare successo, per vendere [...] Hai già fatto canzonette "Bacia lei, bacia lui", quando hai l'occasione di andare a Sanremo, porta una ballad come si deve, dai uno schiaffo morale a tutti quanti".

Ore 19.51 - Geolier emozionato, vuole vincere

"Cosa ho provato vedendomi in testa alla top five? Ho voluto mantenere la concentrazione. Avevo detto che se fossimo andati primi saremmo rimasti calmi. Sono grato del televoto, del supporto dei miei amici, abbiamo festeggiato perché i ragazzi hanno fatto 1.000 km per supportarmi, però mi sono emozionato più per loro che per me. Per arrivare alla fine però ce ne vuole", così Gioilier commenta la classifica provvisoria che lo vede in testa.



I cantanti e gli abbinamenti in ordine di uscita

Il Tre presentato da Loredana Bertè

Maninni presentato da Alfa

bnkr44 presentati da Fred De Palma

Santi Francesi presentati da Clara

Mr. Rain presentato da Il Volo

Rose Villain presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso presentata da Dargen D'Amico

Ricchi e Poveri presentati da BigMama

Angelina Mango presentata da Irama

Diodato presentato da The Kolors

Ghali presentato da Mahmood

Negramaro presentati da Emma

Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

Sangiovanni presentato da Renga e Nek

La Sad presentati da Geolier