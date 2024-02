Sanremo 2024, pasticci e retromarce: un circo fuori controllo

10 febbraio 2024 a

Tra pasticci e retromarce, il Festival di Sanremo si è trasformato in un manicomio. Già, abbiamo a che fare con un circo fuori controllo. In primis sui trattori, una pessima gestione che ha contribuito a drammatizzare la protesta degli agricoltori. Quindi ancora il caso-John Travolta: ora si ipotizza addirittura un raggiro ai danni della Rai, che si dice pronta a far causa alla super-star.

