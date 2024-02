Annalisa, pazzesco alle 5 del mattino: come la sorprendono alla festa post-Sanremo

11 febbraio 2024 a

Era tra le grandi favorite del Festival di Sanremo dei record, quello che si è chiuso ieri sera, sabato 10 febbraio, ultimo atto per Amadeus e Fiorello. Si parla di Annalisa, che già da prima del via alla kermesse era indicata tra le papabili per la vittoria finale con la sua Sinceramente, canzone energica e orecchiabile, interpretata divinamente dalla cantante, mai una sbavatura e voce piena e potente.

Ma alla fine, Annalisa, si è dovuta accontentare del podio: terzo posto dietro Angelina Mango e Geolier, che nel corso del Festival si erano imposti come i super-favoriti, infatti da giorni si parlava di una sfida a due.

Un successo, comunque, per Annalisa. La sua Sinceramente, infatti, sta spopolando in radio e in streaming. Ha colpito e incantato, anche con i suoi look super-sexy e provocatori, il reggicalze sempre in vista, così come gli shorts e l'intimo, il tutto sempre in total-black.

Insomma, non ha di che disperarsi. E infatti, Annalisa non si dispera. Sui social è infatti diventato virale alla velocità della luce un video che la ritrae nella festa che ha seguito la chiusura di Sanremo. Si balla, ci si scatena, ci si diverte. Il video lo potete vedere qui in calce: sono le 5 del mattino e Annalisa è assolutamente incontenibile...