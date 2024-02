L'Eredità, Rocco "cancella" Giuseppe in pochi secondi: "Basta, lo amo"

12 febbraio 2024 a

Rocco è il nuovo eroe de l'Eredità. Nella puntata andata in onda questa sera, lunedì 12 febbraio, c'è stato un cambio della guardia importante. I telespettatori hanno dovuto salutare il campionissimo Giuseppe che dopo due scivoloni è stato sfidato a duello da Rosalba e alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca davanti a un "succulento" che non è riuscito a pronunciare quando il timer segnava già zero secondi.

E così lo scettro di campione se l'è preso Rocco che è diventato in pochi istanti un vero e proprio idolo per i telespettatori scatenati sui social. Forse quel suo modo di fare un po' ironico e quasi disincantato ha fatto breccia tra chi segue il quiz show condotto da Marco Liorni. "Rocco che non sa le cose e puntualmente le indovina. Il mio preferito", scrive un telespettatore. Un altro ribatte: "Basta io amo Rocco, c'ho creduto fin dall'inizio".

Peccato che alla ghigliottina Rocco ha subito sbagliato tutto non riuscendo a indovinare la parola misteriosa che avrebbe dovuto legare "pietra", "buchi, "acciaio", "naturale" e "animale". Rocco ha tentato la fortuna con "statua", ma la parola di questa sera era "spugna". Non avrà portato a casa i 105.000 euro, ma di fatto ha portato a casa il premio simpatia diventando il nuovo idolo del pubblico che come ogni sera, da casa, commenta la puntata condotta da Marco Liorni.