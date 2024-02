Domenica In, orrore contro Mara Venier dopo il caso-Ghali: "Siete bestie, la hai uccisa di nuovo"

13 febbraio 2024 a

Mara Venier è un'icona della Rai ma anche della nostra tv. La conduttrice è finita in mezzo a una spirale d'odio senza precedenti. La sua colpa? Aver letto dal palco di Sanremo un comunicato dell'ad Rai, Roberto Sergio, per prendere le distanze dalle parole di Ghali che di fatto ha messo nel mirino Israele accusandolo di genocidio. E a fotografare bene la situazione c'ha pensato Italo Bocchino che ospite a Otto e Mezzo ha risposto così a Massimo Giannini: "Non condividi la lettura del comunicato? Mara Venier è una persona seria, molto seria e sa bene che uno spettacolo basato sulla musica deve tenere fuori la politica. Ha fatto bene a leggere quella nota".

Ma l'odio rosso dei fan di Gaza a questo punto, in queste ore, si è riversato sui social. La pagina Instagram della conduttrice di Domenica In è stata riempita di accuse farneticanti. C'è chi scrive: "Guarda questa bambina, l'hai uccisa di nuovo tu oggi", riferendosi probabilmente a una bimba vittima della guerra. Ma non finisce qui: "Siete peggio delle Bestie! Basta ammazzare i bambini" e sempre a corredo il tag di Mara Venier.

C'è anche chi ne chiede il licenziamento immediato dalla Rai. Un fiume d'odio che ha letteralmente invaso il profilo social della conduttrice. Abbiamo citato solo alcuni dei commenti e dei post apparsi sul profilo della conduttrice di Domenica In, evitiamo di citarli tutti perché alcuni sono parecchio offensivi. Insomma, la povera "Zia Mara" è finita nel tritacarne dei compagni solo per aver fatto il suo lavoro. Che sa fare con prfessionalità e rispetto. Quello che la sinistra ha dimenticato.