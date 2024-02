Affari Tuoi, Anna e la mossa decisiva per vincere: "Aveva ragione la sorella!"

18 febbraio 2024 a

a

a

Anna ad Affari Tuoi spiazza tutti. Nella puntata andata in onda ieri, sabato 17 febbraio, la concorrente è andata a casa con 20mila dopo aver accettato l'offerta del dottore. Ma nel corso della partita Anna si è sfogata più volte raccontando la sua vita e le sue esperienze personali che in un modo o nell'altro hanno anche influenzato la sua partita: "Io non voglio sbilanciarmi su aiuto/non aiuto, non sono abituata a ricevere aiuto e purtroppo nemmeno a chiederlo. Vi racconto un'altra cosa: un anno fa io il fondo lo avevo già toccato, però mi sembrava di essere in salita. Poi c'è stato un giorno che mi sono alzata, sono andata a fare le mie commissioni ed ho iniziato a piangere. Io normalmente non cambio, sono quella che regge il peso, io non mostro la debolezza, io tengo duro, quel giorno non riuscivo a fermarmi. Sono andata al centro di salute mentale e ringrazio le persone meravigliose che sono lì dentro", ha affermato la concorrente.

Un racconto che ha colpito e non poco il pubblico a casa ma anche lo stesso Amadeus. ma come sempre c'è chi ha trovato da ridire sulla partita di Anna. Sui social in tanti hanno sottolineato la scelta della sorella, anche lei in studio, decisiva per la vittoria finale: "Quindi ora che aveva ragione la sorella ha smesso di rompere a noi?", tuona un telespettatore su X. Un altro afferma: "La strategia di questa ragazza non è mai stata chiara fin dall'inizio e infatti se n'è andata con poco e la Toscana per la seconda volta consecutiva aveva un pacco blu. Le statistiche le fate a casa vostra per favore". Infine c'è chi ha criticato anche la presenza della sorella in studio: "Dalla prossima edizione non fate più venire i parenti, grazie".