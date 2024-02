Affari Tuoi, la foto misteriosa in studio: "Aiutatemi a ritrovarlo"

20 febbraio 2024 a

La puntata di Affari Tuoi di ieri sera, lunedì 19 febbraio, non ha tradito le aspettative. Emozioni a raffica per Lisa e Filomena che hanno conquistato un bottino da ben 30mila euro. La partita vola via senza esclusione di colpi, i pacchi rossi spariscono, soprattutto quelli più pesanti e restano invece quelli di fascia media. All'ultimo gior, quando ormai i giochi sono quasi decisi, sul campo resta un pacco da 30mila euro e uno da 200 euro.

Inizia il solito balletto di suspance e di fatto all'apertura del pacco accade l'impensabile: le due concorrenti avevano tra le mani 30mila euro. Gioia e abbracci sulle note di Due vite di Marco Mengoni e la felicità delle concorrenti che ormai non speravano più in un epilogo così emozionante.

Ma nel corso della puntata, tra i vari commenti dei telespettatori sui social, c'è un tweet che è diventato virale per la strana richiesta di un telespettatore: postando la foto di una persona seduta tra il pubblico su X spuntano queste parole "Ho visto questa persona tra il pubblico di Affari tuoi del 19 febbraio 2024 (concorrente Lisa con sua figlia da Campobasso). Non so perché ma dalla faccia mi sembra una sacco simpatico e vorrei farci amicizia (nella peranza di trovarlo)". Riuscirà nella disperata impresa?