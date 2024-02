Affari Tuoi, per Alberto si ferma lo studio: "Portate dell'acqua, per favore!"

21 febbraio 2024 a

Alberto ha emozionato il pubblico di Affari Tuoi. Nel corso dell'ultima puntata anadata in onda martedì 20 febbraio, il concorrente ha stupito tutti. Ha letteralmente ribaltato una partita che sembrava ormai persa. I pacchi rossi sono volati via con estrema facilità, soprattutto quelli con un premio più consistente come ad esempio 100mila euro e 300mila euro. Ma quando si è giunti all'ultimo giro, ecco che è arrivato il regolamento dei conti con il dottore. Niente offerta: solo il cambio.

E Alberto non ha voluto scambiare il suo pacco con l'amico della Valle d'Aosta. Ha chiesto solo di poter aprire il pacco che stringeva tra le mani e quello dell'amico nello stesso momento sul bancone davanti ad Amadeus. Richiesta accordata e pacchi aperti: Alberto aveva 30mila euro e si li è portati a casa, il pacco dell'amico valdosatno invece era un blu. Ma come dicevamo è stata una partita molto serrata e il concorrente ha sofferto e non poco la tensione. Infatti a un certo punto, durante la puntata, sconfortato ha chiesto un bicchiere d'acqua perché forse non riusciva più ad andare avanti.

Alberto, "voglio Lucio": finale sconvolgente ad Affari tuoi, chi è quest'uomo

E così Amadeus l'ha fermato e ha chiesto allo staff di studio un bicchiere d'acqua. Rapidamente è arrivato un assistente e così il povero Alberto è riuscito ad idratarsi per continuare la sua partita che da calvario da gola secca si è trasformata in pochi minuti in grande trionfo.