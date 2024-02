Il Volo, la lite in radio tra i "tenorini": il gruppo ora può davvero sciogliersi

25 febbraio 2024 a

Da giorni si rincorrono le voci su una possibile separazione de Il Volo, il terzetto dei tenori reduce dall'ottavo posto all'ultimo Festival di Sanremo. Famosi in tutto il mondo, tra i tre ci sarebbero delle crepe. Il timore insomma è che Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto possano dividere le loro strade per tentare la carriera solista e concentrarsi sulla loro vita privata.

A sbilanciarsi anche il settimanale DiPiù, su cui si legge: "Ignazio è pronto a sposarsi, Gianluca vive un amore da Oscar che potrebbe anche portarlo a Hollywood, mentre Piero è ancora uno scapolone". Insomma, la vita starebbe mettendo Il Volo davanti a un bivio.

I fan, ora, uniscono i puntini. E ricordano nel dettaglio quanto accaduto a Radio Number One, dove tra una serie di battutine e in un crescendo di tensione si è arrivati a un acceso scontro verbale tra Piero e Gianluca. A perdere la pazienza era stato Barone, che aveva accusato Ginoble di parlare sempre a nome del gruppo: "Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Da quindici anni, si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me". Insomma, da tempo c'erano segnali relativi al fatto che forse qualcosa si è rotto.

"Piero Barone sta prendendo lezioni": addio a "Il Volo", girano brutte voci

In ogni caso, i tre nei prossimi mesi saranno impegnati in una tournèè mondiale, che passerà da Israele al Giappone, dalla Germania all’Est Europa, con tante date ovviamente anche in Italia compresi i quattro concerti di fila previsti all’Arena di Verona a maggio.

Infine, sullo sfondo, un altro fattore, che riguarda sempre Gianluca. Come accennato da DiPiù, sognerebbe una sterzata per la sua carriera, magari da attore, anche perché il nonno della sua fidanzata, Eleonora, ha moltissimi contatti ad Hollywood. E insomma, suonerebbero le sirene da Los Angeles...