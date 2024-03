Prima di Domani, lezione della Dalla Chiesa alla sinistra: "Perché Marsilio è stato rieletto"

Roberto Tortora 12 marzo 2024 a

Le elezioni in Sardegna e Abruzzo hanno tracciato un punto di svolta sia nella vita del governo sia in quella dell’opposizione o, come la si sta definendo nell’ultimo periodo, del cosiddetto “campo largo”. La vittoria, seppur risicata, della Todde sull’isola ha riacceso una voglia d’alleanza, pur difficile, tra PD e M5S, dall’altro lato la riconferma di Marsilio ha dato fiducia alla Meloni e alla sua coalizione del consenso che resta ancora alto.

Se ne discute a “Prima di Domani”, talk di cronaca e attualità di Bianca Berlinguer, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 su Rete 4. Tra gli ospiti, in collegamento c’è Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia e figlia dell’ex-generale dell’Arma dei Carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa, vittima di mafia nel 1982.

Stefania Fois: chi è la donna sarda che ha fatto trionfare Marsilio

La Dalla Chiesa, seppur con un passato televisivo e non politico, ci mette poco a dare una bella lezione alla sinistra, commentando l’esito del voto in Abruzzo: “Noi sapevamo che avevamo un bravissimo candidato come Marsilio, che aveva fatto molto bene in questi cinque anni. E sapevamo che comunque Forza Italia rappresenta, per tutte le persone che lo hanno votato, un punto di riferimento, di garanzia, di credibilità, di pacatezza. Antonio Tajani stesso è una persona che attira molto, è molto sicuro e quindi la dà anche agli altri questa sicurezza”.