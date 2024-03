Affari Tuoi, Gianluca e Martina e il gesto del pacchista veneto: "Ma cosa sa?!"

13 marzo 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi va in scena una partita mozzafiato che però finisce malissimo. Gianluca e Martina nella puntata di martedì 12 marzo fanno fuori tutti i pacchi rossi in poco tempo e restano fino alla fine con un pacco da 100mila euro e due pacchi blu. La coppia rifiuta un'offerta importante da parte del dottore che ammonta a ben 49mila euro e prosegue fino alla fino restando però a bocca asciutta. E di fatto l'ultima offerta, quella da 20mila euro viene nuovamente rifiutata e i due concorrenti sono costretti, restando solo con pacchi blu in gioco ad andare alla Regione fortunata. L’epilogo è scontato, tornano a casa con zero euro e con il sapore di un'occasione sprecata dato che le offerte, soprattutto quella da 49mila euro da parte del dottore, erano state molto generose.

Ma c'è un dettaglio che ha fatto discutere il pubblico a casa. Quando la partita stava per volgere al termine con l'apertura degli ultimi pacchi prima dell'offerta finale del dottore, i concorrenti hanno chiamato il pacco del Veneto.

Battutaccia di Gianluca sulla moglie Martina? Ad Affari Tuoi rischia di finire in disgrazia

Andrea da Riovigo viene chiamato in causa da Amadeus che gli chiede di aprire il pacco e aggiunge: "Questa serie di chiamate è andata bene, cerchiamo di concluderla senza rossi". E il pacchista, prima di togliere il sigillo, fa un'espressione come a rassicurare il conduttore e i concorrenti. E in effetti all'interno del pacco c'erano 75 euro. Apriti cielo, su X qualcuno ha avanzato un sospetto: "Forse il pacchista del Veneto conosceva il contenuto del pacco???!". Una frase che ha scatenato il dibattito. Ma è una balla. Da regolamento solo il dottore conosce il contenuto del pacco. Con buona pace dei complottisti.