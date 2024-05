Affari Tuoi, il grave errore di Christian e le reazioni dopo il pacco: "Brodo fatto..."

31 maggio 2024 a

Christian dalla Liguria sbaglia tutto ad Affari Tuoi. Il concorrente della puntata andata in onda giovedì 30 maggio di fatto fa fuori in pochi istanti quasi tutti i pacchi rossi e arriva all'ultimo giro in affanno. Nel corso della puntata infatti rifiuta più di un'offerta da parte del dottore e lo fa in modo chiaro: "Voglio arrivare fino in fondo a questo gioco".

Stiamo parlando di offerte che vanno dai 25.000 fino ai 40.000 euro. Ma le cose si mettono davvero male. All'ultimo colpo Christian si ritrova con un pacco da 100.000 euro e uno di colore blu. Il dottore fa l'ultima offerta, ma questa volta scende a 35.000 euro. Christian accetta. Ma è un errore clamoroso: nel suo pacco c'erano infatti ben 100.000 euro. E qualcuno alla fine sui social, dove il programma è seguitssimo e molto commentato afferma: "Tra 35k euro e 100k euro cambia ben poco. Il brodo stasera è uscito subito e non si poteva fare nulla". Del resto il pacco da 300.000 euro era giù uscito. Christian è riuscito nell'impresa di chiamarlo a primo colpo. Una corcostanza quasi senza precedenti. Segno chiaro che la fortuna gli avrebbe voltato le spalle.