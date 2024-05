Dritto e Rovescio, Meloni mostra in tv il foglio che spiana la sinistra prima del voto

31 maggio 2024 a

"Mi sono stufata delle menzogne. Come fa una persona vagamente onesta intellettualmente a dire che abbiamo tagliato i soldi sulla sanità? Una persona onesta questa cosa più non la può dire". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite a Dritto e Rovescio su Rete 4, mostrando il foglio degli stanziamenti.

"Quando c’era la sinistra - sottolinea la premier - il Fondo sanitario stava a 112 miliardi nel 2017, 113 nel 2018. Quando è arrivato il Covid è arrivato a 120 miliardi nel 2020, 122 miliardi nel 2021. Quando c’è stato il governo Draghi era a 125 miliardi. Quando è arrivato il governo Meloni, 2023-2024, quest’anno, il fondo sanitario arriva a 134 miliardi. A questo si aggiunge che abbiamo messo 500 milioni di euro per i piani di recupero delle liste d’attesa, abbiamo liberato altri 750 milioni di euro per la sanità con la modifica del Pnrr, quella che secondo la sinistra non si poteva fare".

"Adesso - prosegue Meloni - stiamo mettendo altri 500 milioni e più di risorse dei fondi di coesione per aiutare soprattutto le regioni del Sud a comprare i macchinari. Quindi noi i soldi sulla sanità non li abbiamo tagliati. E se avessimo un’opposizione onesta intellettualmente lo riconoscerebbe. Poi - conclude la presidente del Consiglio - se non avessimo tutti i debiti che ci hanno lasciato saremmo in grado di fare anche meglio". Schlein e Conte colpiti e affondati.