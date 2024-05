PiazzaPulita, lite tra Renzi e Borghi: "Ti sei fatto un jumbo", "Mai utilizzato, cosa c'entra?"

31 maggio 2024 a

Botta e risposta durissimo tra Matteo Renzi e Claudio Borghi a Piazza Pulita. Al centro del dibattito c'è ilvoto per le Europee e di fatto i toni si accendono subito in studio. "Salvini, il leader del tuo partito, si metteva le magliette di Putin", "Tu prendevi i rubli, io no". Questo il primo duello con Borghi che mostra a Renzi il suo cellulare. Ma non finisce qui. Passano pochi istanti ed ecco che il botta e risposta diventa più serrato.

Il leghista va all'attacco e mette nel mirino l'ex premier: "Si è fatto un jumbo privato, adesso sembra che parli lo statista...". La replica del leader di Italia Viva: "Non l'ho mai utilizzato e non c'entra niente col fatto che hai messo 800 milioni dei cittadini di Monza, Sondrio o Varese in un investimento inutile in Albania". Insomma in vista del voto dell'8 e del 9 giugno il dibattito politico si fa sempre più serrato e sempre più duro. Formigli ha poi riportato il sereno in studio e la puntata è filata via liscia senza ulteriori sussulti. Ma una cosa è chiara: più ci avviciniamo alla data x del voto per le Europee 2024, sempre di più gli scontri in tv saranno accesi. E senza esclusione di colpi.