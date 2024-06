Chiara Ferragni si ricicla in tv? "Quasi fatta": ecco chi la vuole

Roberto Tortora 18 giugno 2024 a

L’indiscrezione è di quelle bomba e presto potremo avere in diretta su Rai1 un duello in stile “spaghetti western” come i più grandi capolavori di Sergio Leone. Solo che, questa volta, non ci saranno le pistole, ma ci si sfiderà a colpi di ballo. La nuova stagione di Ballando Con Le Stelle è ancora un cantiere aperto, l’inizio è previsto per settembre e durerà di più, arrivando forse a 12 puntate, ma i provini per scovare nuovi talenti sono già in atto da diversi giorni, con il live casting “Ballando On The Road”. Idea nata nel 2015 da Milly Carlucci per andare a caccia di provetti ballerini lungo lo stivale. È chiaro, però, che il succo lo portano i concorrenti vip, quelli che si cimentano con il ballo proveniendo da tutt’altra scena.

Tra le celebrità adocchiate dalla Carlucci c’è proprio lei, Chiara Ferragni, l’influencer più famosa e anche più chiacchierata d’Italia negli ultimi sei mesi. Considerando che tra i giudici c’è Selvaggia Lucarelli, non una, bensì La sua più acerrima nemica “mediatica”, allora la cosa si fa molto interessante. E pensare che era stata proprio la Lucarelli a proporre per prima la Ferragni nel dancing show. La Lucarelli è stata ospite a La Vita In Diretta, invitata da Alberto Matano, un altro suo partner di Ballando, per presentare il suo ultimo libro, “Il Vaso Di Pandoro”. Libro dedicato proprio all’ascesa e alla caduta dei Ferragnez.

Nello studio di Matano Selvaggia ha fatto un appello alla Carlucci: “Milly ce la facciamo ad avere Chiara Ferragni quest’anno a Ballando? Secondo me quest’anno ci dice di sì”. La Carlucci ha replicato tramite il Corriere della Sera con una semplice domanda: “Perché non la contatti tu? Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo. A prescindere da come finirà, di sicuro il cast dei giudici sarà lo stesso, composto da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, lo conferma la padrona di casa: “Assolutamente sì, la giuria è il punto di forza di Ballando, insieme al cast artistico”.