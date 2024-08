Miriam Leone, il costume a conchiglia che sta facendo impazzire i fan

22 agosto 2024 a

Bella e statuaria Miriam Romano si mostra ai suoi follower sempre solare e raggiante. L'attrice è in splendida forma e come molte sue colleghe sta regalando ai suoi follower diversi scatti in costume da bagno.

Dopo la gravidanza e i conseguenti cambiamenti fisici che questa comporta l'ex Miss Italia ha più volte spiegato di non voler tornare in forma, quanto piuttosto di trovare una nuova forma. "Tornerò me mille e mille volte ancora, tornerò in una nuova forma, e sono sempre qui, sempre la stessa grata per averci provato", aveva scritto sui social media. E a quanto pare sembra essere proprio così.

"Vorresti far credere che non ti aiuta nessuno?". Miriam Leone travolta dalle critiche dopo questa foto

In uno dei suoi ultimi scatti l'attrice si mostra con un bikini bianco davvero mozzafiato. L'outfit sfoggiato dalla donna è del brand Adriana Degreas. Il modello indossato dall'attrice è il Bikini La Mer Coquillage a vita alta. Ma a catturare l'attenzione dei fan è stato il pezzo di sopra che appunto, come suggerisce il nome, ha le coppe a forma di conchiglia. Si tratta di un marchio brasiliano che realizza capi beachwear adatti per la stagione estiva e ovviamente costumi di ogni tipo. Il costo del costume indossato da Miriam Leone è di 450 euro