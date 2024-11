Affari Tuoi, Daniele "il poliziotto" insultato dopo la puntata: "Questo sta in vacanza"

05 novembre 2024 a

Ad Affari Tuoi è stata la serata di Daniele De Lauro, il poliziotto che ha sbancato nella puntata di lunedì 4 novembre portandosi a casa ben 100.000 euro con la Regione Fortunata. La partita si è messa male sin da subito. Daniele ha rifiutato un'offerta pesantissima da parte del dottore di 40.000 euro. Dopo questo passo falso ne ha fatto un altro: ha cambiato il suo pacco, il numero 12, per un altro.

Ebbene, nel pacco ceduto c'erano 200.000 euro, in quello che aveva tra le mani c'erano pochi spiccioli, 75 euro. E così si va dritti alla Regione fortunata. Il concorrente sceglie il Lazio ascoltando il consiglio di un vecchio amico, Peppe, che durante una chiacchierata qualche tempo fa gli aveva profetizzato una vittoria proprio con il Lazio.

E così è stato. Ma sui social in tanti avevano già capito tutto: "Quando il dottore telefona subito dopo la scelta e quando sono più di 10 le regioni che non sono fortunate, è ovvio che hanno vinto i 100mila euro. Se rimangono solo Lazio e Puglia, significa che ha vinto, come potrebbe altrimenti giocare per i 50mila?", ha scritto un utente su X. Ma c'è anche chi ha scherzato, in modo improprio, sulla professione di Daniele: "Poliziotto della scientifica a Campobasso? Praticamente sta perennemente in vacanza...".