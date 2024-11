Casa a Prima Vista, Corrado Sassu svela il sogno proibito: "Terrazza sul mare, garage..."

09 novembre 2024 a

Corrado Sassu di Casa a Prima Vista si racconta in un'intervista a Oggi. Il famosissimo agente immobiliare parla di come è diventato in poco tempo una celebrità: "Com’è stato ritrovarsi all’improvviso famoso? Strano, nessuno di noi se n’è reso conto subito. Era un programma nuovo, che non esisteva prima. Oggi sono molto felice. Ricevo molto sostegno dalle persone che mi seguono, non è una questione solo di fama. Anche se passeggiare per Roma ed essere continuamente fermato è un’esperienza particolare".

Poi parla degli inizi: "Ho sempre avuto una gran voglia di fare, la fretta di arrivare ad affermarmi e mi è sempre piaciuto il rischio. Ho aperto la partita IVA già alla fine del liceo e da lì non mi sono più fermato. Non ho la mentalità della sicurezza, del posto fisso".

Poi spiega cosa significa, oggi, per lu, aver successo: "Poter passare del tempo di qualità con le persone a cui vuoi bene senza pensieri. Il lavoro serve per ricavarsi dei momenti più belli, per viversi i rapporti con le persone a cui si vuole bene. Io lavoro tanto, ma allo stesso tempo mi creo anche molto tempo libero". Infine prima dà un consiglio a chi cerca casa: "Quando trovi quella giusta non trattare troppo". Poi svela la casa dei suoi sogni: "Un attico con un grande terrazzo, vista mare con garage. Ci sto lavorando".