Casa a Prima vista, Ida Di Filippo come non l'avete mai vista: sexy e giovanissima, le foto

Ida Di Filippo, star di Casa a Prima vista, qualche tempo fa si era confessata in un’intervista a Vanity Fair in cui parlava del suo passato ma anche della sua famiglia: "Mamma è una maestra. Mio padre, ora in pensione, era una guardia di finanza. Con lui ho sempre avuto un rapporto sincero: ricordo di avergli detto che sarei voluta partire per la mia prima vacanza con il primo fidanzatino puntando sul fatto che le mie amiche ai genitori avevano detto un sacco di bugie. Lui è rimasto colpito dalla mia trasparenza e mi ha detto di sì alla faccia di mia madre", spiegava qualche tempo fa.

E ancora: "Sono stata studentessa di Giurisprudenza: avrei voluto fare l'avvocato, ma non mi sono mai laureata anche se sono certa che sarei stata molto brava". Poi sul fidanzato aveva detto: "L'ho conosciuto a Siano, grazie a Facebook. Io avevo 31 anni e lui 23. È l'amore della mia vita: stiamo insieme da 11 anni. Credo che tutte le persone con cui sono stata prima mi siano servite per arrivare a lui".

E proprio questo suo racconto è tornato di attualità perché negli ultimi giorni sui social girano alcune sue foto inedite di quando non era ancora famosa. Davvero irriconoscibile: eccone alcune qui di seguito.