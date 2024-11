Affari Tuoi, la strana frase di De Martino a Dalila: "Attrazione fatale", finisce malissimo

12 novembre 2024 a

Ad Affari Tuoi è andata in scena una delle puntate più sfortunate di sempre. La concorrente, Dalila, nella puntata di lunedì 11 novembre, ne combina una dietro l'altra. Infatti ha un talento per scovare subito tutti i pacchi rossi, soprattutto quelli pesantissimi. E così volano via tutti i pacchi rossi. Ma la speranza è l’ultima a morire, così si arriva al giro finale con un pacco blu da un lato e quello da 75.000 dall'altro.

Viene rifiutata un'offerta da 26.000 euro. E in più viene cambiato il pacco. Ma le cose vanno malissimo. Dalila, pacchista siciliana, torna a casa con soli 5 euro. E Stefano De Martino infierisce sul finale di partita: "La tua è una attrazione fatale per il pacco da 5 euro della Lotteria Italia. Ti sei portata a casa per la quinta volta il biglietto, è una cosa incredibile".

La povera Dalila incassa il colpo e sorride, poi le tocca anche fare il giro dello studio tenendo il biglietto tra le mani insieme a De Martino. Insomma sui titoli di coda si consuma la beffa delle beffe. Una delle serate più capricciose per la fortuna di questa stagione di Affari Tuoi.