Jasmine Carrisi, flirt super vip internazionale: "Sì, c'è stata un'intesa"

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha confermato di aver avuto un flirt col figlio di Madonna, David Banda. Il primo a raccontare lo scoop era stato il padre in un'intervista al Corriere della Sera: "Una cosa che nessuno sa è che sono quasi diventato consuocero di Madonna. Sì, eravamo a un evento, un party dove c’ero io con i miei familiari e lei con la sua famiglia. Uno dei figli della cantante si è interessato a mia figlia. Si sono frequentati, poi lui è tornato negli Stati Uniti, cose da ragazzi". L'artista di Cellino San Marco, insomma, ha fatto intendere che la relazione tra i due è stata un'avventura.

La diretta interessata, poi, ha confermato il racconto di Al Bano pochi giorni dopo nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. E in quell'occasione ha rivelato ulteriori dettagli sulla conoscenza con Banda. La giovane ha spiegato che i due si sono incontrati in Puglia e che, nonostante l'iniziale intesa, sono ora rimasti semplici amici. "Mi ha sorpresa che mio padre lo abbia rivelato, adesso so di avere un ‘nemico in casa’", ha scherzato Jasmine. Poi ha aggiunto: "Sì, c’è stata un’intesa. Eravamo a una festa con amici, non sapevo nemmeno chi fosse all’inizio. Ma sì, tra ‘figli di’ c’è spesso un’intesa naturale".

Oggi, ha raccontato Jasmine, c'è una bella amicizia col figlio di Madonna: "Ci sentiamo ancora, è molto carino e simpatico. Anche lui fa musica, anche se, certo, non è al livello della madre! Quando è tornato in Italia ero impegnata e non ci siamo visti, ma siamo rimasti in ottimi rapporti".