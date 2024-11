Affari tuoi, Annabella massacrata dopo i titoli di coda: "Ma possibile?"

27 novembre 2024 a

"George Harrison e Romina Power tornano a casa con 15mila euro". Un telespettatore di Affari tuoi, il quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, annuncia così su X l'esito della puntata che ha visto come concorrente Graziano, musicista (per l'esattezza batterista) dalla Basilicata. E subito sull'ex Twitter parte il processo alla puntata di martedì sera: ha sbagliato "il nostro Rocco Papaleo", come lo ha simpaticamente ribattezzato il conduttore, o la sua fidanzata Annabella, affascinante cantante jazz?

La partita ha un momento di svolta quando Graziano accetta l'offerta del Dottore di cambiare il pacco, passando dal 10 iniziale (dentro c'erano 10mila euro) al 14, per via di un sogno fatto dalla compagna: dei pomodori. Il concorrente l'avrebbe letta come un segnale dalla smorfia napoletana, ma viene subito contestato: "Non so dove ha preso 14 i pomodori nella smorfia, ma per me napoletana il 14 è ubriacone". Anche De Martino viene corretto in tempo reale: "Stefano, a Napoli le scatole d'alluminio si chiamano 'buatta' ma i barattoli in vetro si chiamano 'buccac'".

Si arriva così a due pacchi dalla fine, con dentro 100 euro e 30mila euro. Il Dottore offre 15mila e Graziano, senza nemmeno esitare troppo, accetta perché terrorizzato da restare a mani praticamente vuote. Per la cronaca, dentro al 14 c'erano proprio i 30mila euro.

"Premiato con l'offerta del cambio per le 38 partecipazioni" da pacchista, scrive un utente. "Ma possibile che i concorrenti sognino sempre?", "Altra partita giocata malissimo",

"Al mio paese si dice 'rutta pe' rutta, ruppimula tutta' quindi sarei andata avanti", "Meglio un uovo oggi oggi", "Per me hanno fatto bene ad accettare... secondo me nel pacco non hanno nulla...".

gliato lui?