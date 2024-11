Rainews, Marilina Succo lascia il meteo in diretta: "Non mi sento bene"

29 novembre 2024 a

Minuti di apprensione per Marilina Succo, conduttrice di Meteo su Rainews24. Giovedì mattina l'appuntamento quotidiano con gli aggiornamenti su pioggia, neve e temperature varie inizia come sempre. La Succo sembra un po' affaticata, parla e si ferma qualche attimo. Poi ricomincia, sempre con quello che sembra il più classico dei fiatoni..

Il tutto dura qualche secondo, in un crescendo di evidente difficoltà. Il primo pensiero del telespettatore da casa è semplice: "Avrà fatto una corsa per presentarsi in postazione in tempo per la diretta". Ma il sorriso si spegne quasi subito: la Succo infatti si ferma, questa volta senza riprendere, e senza troppi convenevoli fa solo in tempo ad avvertire chi guarda: "Scusate, non mi sento bene". E via, a passo spedito fuori dall'inquadratura.

Il partner di conduzione, Lorenzo Lo Basso, ha la prontezza di intervenire nel giro di un battito di ciglia, concludendo le previsioni del tempo della Succo sia pure in modo sommario e poi scusarsi: "Cose che succedono in diretta", cambiando velocemente discorso e tornando a un tenore decisamente più leggero.

Ventiquattro ore dopo, una mezza sorpresa: dopo il malore Marilina è ancora in diretta, al suo posto. Segno che evidentemente il problema del giorno prima non era così grave. Anche venerdì, però, la sua conduzione dello spazio meteo si fa via via sempre più affannata, con il fiato grosso, il respiro difficoltoso. Questa volta, però, resta lì, stoica, resiste alla tentazione (più che lecita) di abbandonare la postazione. Applausi per la forza di volontà.