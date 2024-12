Lory Del Santo spiazza tutti: "Con lui non ho mai fatto se***"

12 dicembre 2024 a

Da focosa amante di Eric Clapton a possibile first lady degli Stati Uniti. Lory Del Santo è un fiume in piena a Storie di donne al bivio, il programma televisivo condotto da Monica Setta. "Potevo essere la signora Trump, se solo avessi accettato la corte del presidente - ha spiegato la showgirl -. Ma pensavo fosse solo un flirt e ho detto 'no'".

"Con Khashoggi non ci fu mai sesso e non mi regalò il favoloso anello di brillanti, bensì una catenina d' oro con una pietra - ha raccontato ancora Lory Del Santo - Niente nemmeno con Giancarlo Giannini che pure mi piaceva tanto. Una volta uscimmo insieme e mi portò a casa sua. Chiuse tutte le finestre - ha poi aggiunto -, era terrorizzato dai paparazzi".

Il vero amore, invece, è stato il musicista Eric Clapton. "Ma era tirchissimo. A casa sua non c'era nemmeno la colf e dovevo lavare i piatti io - ha proseguito -. Fu molto gentile invece George Harrison. Organizzò per me una sontuosa cena di sushi, seguita da un massaggio ai piedi a bordo di una piscina olimpionica. Il giorno dopo andammo a fare shopping e lui comprò solo giacche per se'. A me nulla".