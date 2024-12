Affari tuoi, mamma Marina "sui cog***i anche al regista": insulti durante i titoli di coda

28 dicembre 2024 a

"Grande scelta del fidanzato di rimanere a casa in luogo della mammina... Fra ti stimo", commenta sarcastico un telespettatore di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

La puntata andata in onda la sera del 27 dicembre si candida a essere una delle più criticate e bistrattate della stagione 2024: in studio c'è Ludovica, concorrente dalla Campania, accompagnata dalla madre Marina, avvocato. Alla fine per mamma e figlia finisce malissimo alla Regione fortunata: Ludovica, in lacrime, ringrazia De Martino ("Sei perfetto per questo... sei perfetto in generale") e sbaglia la scelta finale, tornando a casa con zero euro in tasca.

Nel frattempo, prima ancora dei titoli di coda, su X si scatena l'inferno intorno alle due concorrenti. "La mamma stava sui co***ni anche al regista, mai inquadrata nel finale", "Le madri sono da cancellare da questo programma, mamma mia! Ancora mi devo riprendere dal trauma della madre di Marco e c'è già questa...", "Secondo me anche a Stefano stavano sulle pal***e ste due... ahahahahahah...", "Comunque che due cog***i avere un avvocato del genere mamma mia".

In generale, poco apprezzata la condotta generale di Ludovica: "Che partita... poco entusiasmante...", "Anche stasera il Dottore può cantare", "Vabbè che partita dim***da", "Ma io lo sapevo che portava a casa ZERO euro", "Peccato, era così umile e simpatica... Ci ha pure fatto sapere che in Sardegna, Umbria e Valle D'Aosta ha passato delle belle vacanze", "Partita stupida e insipida", "Signora ma la smette di borbottare, mamma miaaaa", "Mamma mia bruttissima sta partita...", "Ha scambiato 100k con 1 euro, onestamente io mi sarei chiusa ad armadillo a piangere".

Ma c'è qualcuno che ha un altro cruccio: "La corsetta dovrebbe restare anche post Epifania. Trovate qualcosa per cui Stefano possa correre per lo studio gridando".