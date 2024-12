Bikini mostruoso a 49 anni. La foto che fa impazzire tutti: la riconoscete?

28 dicembre 2024 a

Altro che "casalinga disperata". Eva Longoria, alla soglia dei 50 anni, si dimostra una delle donne più belle di Hollywood (e del mondo del cinema e dello spettacolo in generale, perché porre limiti?).

L'attrice americana, che ha ammesso di essere in una sorta di lutto per la vittoria alle presidenziali Usa di Donald Trump, pare aver superato la delusione elettorale e su Instagram ha pubblicato una serie di foto in cui si gode le vacanze natalizie tra famiglia e amici.

Spiaggia, bikini strepitosi, drink, tavole imbandite e tramonti suggestivi. Non è dato sapere la location, forse proprio quel Messico in cui aveva promesso di espatriare per protestare contro il ritorno del tycoon repubblicano alla Casa Bianca. La villa, di sicuro, è da sogno.

Roba da far invidia a Richard Gere, il collega preoccupatissimo come lei per l'imminente dittatura trumpiana (o almeno, così paventa la sinistra a stelle e strisce) e che come buen retiro ha preferito l'Europa e la Spagna, terra natìa dell'amata moglie. Lui, Richard, la villa in America l'ha direttamente venduta. L'intenzione insomma pare non essere una parentesi di 4 anni, quanto una fuga un po' più duratura.

In ogni caso, di politica la Longoria sui social non parla. La splendida Eva, che ha raggiunto fama planetaria una ventina abbondante di anni fa con la serie cult Desperate Housewives, si limita a scrivere "out of office", fuori dall'uffcio. Un ufficio, va detto, che fa comunque invidia a qualsiasi (vero) dipendente del globo.