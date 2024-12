Casa a Prima Vista, la rivelazione di Corrado Sassu: "Una casa infestata dai fantasmi"

28 dicembre 2024 a

Manca sempre meno alla quarta stagione di Casa a Prima Vista, il popolarissimo show in onda su Real Time. Ma gli agenti immobiliari più famosi d'Italia sono già al lavoro per concludere le prime riprese. I telespettatori più accaniti conoscono alla perfezione il format del reality. Ci sono due squadre: quella milanese e quella romana. Entrambe sono composte da tre persone: Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Marianna D'Amico per il Nord; Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer per il Sud.

Le continue apparizioni sul piccolo schermo hanno cambiato la vita dei sei agenti immobiliari. Molti di loro possono vantare un seguito non indifferente. E dei numeri social da capogiro. Il motivo? Oltre a essere simpaticissimi, sono anche degli ottimi venditori. Un esempio? Corrado Sassu, che è riuscito a vendere addirittura una casa infestata dai fantasmi.

"La casa più assurda con cui ho avuto a che fare è la famosa casa degli spettri - ha spiegato Sassu a Fanpage -. C'era l'anima del proprietario che non voleva che vendessimo casa. Succedevano cose strane. Sono riuscito a venderla poi. Però ho visto che è stata rivenduta, perché sono passato e ho visto che non c'è più il cognome dello stesso proprietario. Quindi secondo me è successo qualcosa e - ha concluso - non voglio sapere cosa sinceramente".