C'è Posta per Te, Mahmood: "Mi sento uno scemo", poi la gaffe clamorosa. La De Filippi lo fulmina

A C'è Posta per te di sabato 22 febbraio c'è in studio Claudia, una ragazza che ha vinto la sfida contro una terribile malattia. E così, il fidanzato, Francesco, vuole farle un regalo, la presenza di Mahmood in studio. Maria De Filippi racconta così la storia di Claudia: "Francesco ha chiamato a C'è Posta per Te perché voleva dire delle cose alla compagna Claudia. Loro stanno insieme da 9 anni, il loro amore è forte, si frequentano e, poi, trovano l'appartamento dei loro sogni, vanno a convivere e il loro sogno è quello di avere un figlio ma, una sera, in intimità, lui si accorge che lei ha un nodulo. Francesco ha paura perché ha già vissuto questa esperienza con il padre che non riuscì a sconfiggere il tumore che gli era stato diagnosticato.

Claudia fa la visita e le viene confermato che è un cancro, viene operata e le dicono che deve subire quattro cicli di chemioterapia e quindici di radio. Davanti a lei, Francesco faceva quello forte ma quando ero da solo cominciava a piangere perché era terrorizzato dall'eventualità di perderla. Ora, Claudia sta bene e ha sconfitto il tumore ma, a volte, mi chiede perché continuo a stare con lei, la malattia l'ha cambiata anche fisicamente e lei non se lo spiega". A questo punto entra in studio Mahmood: "Io ho visto tutto, mamma mia Claudia che storia... Innanzitutto, vedervi così innamorati dopo nove anni è veramente bellissimo perché non è scontato, anzi, è molto raro. Non riesco a parlare, mi sento uno scemo, perché sono molto emozionato, ho pianto tutto il tempo. Allora, ho un pensierino che a me ha sempre portato fortuna, questa collana che ho sempre indossato nei momenti più importanti per me". Infine il cantante prova a dare la sua collana a Claudia ma non riesce a farla passare dalla testa. La De Filippi lo fulmina: "Sganciarla no?".