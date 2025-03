Gene Hackman e moglie, il medico non ha dubbi: "Lui ha avuto un arresto cardiaco. E lei..."

04 marzo 2025 a

Mentre proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto a Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa, Michael Baden fornisce una sua ricostruzione. Per il medico non ci sono dubbi: "L'attore 95enne ha avuto un arresto cardiaco" improvviso, la moglie, invece, nella fretta di fare qualcosa per salvarlo e in preda al panico, sarebbe caduta sbattendo la testa. Su Fox New, l'esperto spiega che dall'autopsia emerge un dato chiaro: "Sui corpi non c'erano ferite e nemmeno tracce di monossido di carbonio".

L'attore, ricorda il medico, aveva una grave malattia cardiaca cronica e forse soffriva anche di pressione alta. È possibile, dunque, che Arakawa, trovata senza vita nel bagno con accanto molti farmaci, sia caduta a sua volta nella fretta di soccorrere il marito morente. "Potrebbe aver sbattuto la testa e aver riportato qualche lesione interna al cervello". E per quanto riguarda il cane trovato anche lui morto, per Baden "potrebbe essere semplicemente deceduto per disidratazione".

Al momento non ci sono certezze. Stando alle prime indiscrezioni, pare che nella loro villa di Santa Fe, New Mexico, "niente era fuori posto". Tutte le stanze della proprietà e il garage erano chiusi a chiave e non c'erano prove che la casa fosse stata "messa a soqquadro o che fossero stati presi oggetti". Diversa teoria quella sostenuta dal fratello maggiore di Dennis Quaid, anche lui attore. L'uomo è convinto che Hackman e moglie siano "vittime di omicidio" da parte di "un qualche criminale che poi ha fatto la messinscena". Tutte ipotesi che però non hanno alcun riscontro.