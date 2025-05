Affari Tuoi, la clamorosa frase di Bianca a Enrico sui titoli di coda: "Mi sento..."

Nella puntata di Affari Tuoi del 13 maggio, Enrico, pompiere piemontese, ha vissuto una partita intensa, accompagnata da sua madre Bianca. Con la compagna in attesa del loro primo figlio, Enrico ha scelto il pacco numero 10, legato al compleanno della partner, che lo aveva esortato a non tornare a casa a mani vuote. Durante il gioco, ha aperto un pacco scambiato contenente 5.000 euro, mentre il premio massimo di 300.000 euro restava in gioco. Il Dottore ha offerto 30.000 euro, cifra che Enrico ha accettato con riluttanza, temendo di deludere la compagna. Tuttavia, simulando la fine della partita, ha scoperto che il suo pacco conteneva proprio i 300.000 euro, lasciando lui e il pubblico con l’amaro in bocca. La collana “chiama angeli” portafortuna non è bastata a evitare la beffa. A colpire poi è stata la frase della mamma di Enrico proprio sui titoli di coda: "Mi sento in colpa". Una frase sussurrata che in pochi hanno notato.

Sui social, le reazioni sono state immediate e contrastanti. Molti utenti su X hanno espresso delusione, con commenti come “Enrico, che sfortuna! 300.000 euro persi per 30.000” e “La compagna gli ha messo pressione, ma che rimpianto!”. Altri hanno difeso la sua scelta, notando la difficoltà di rischiare sotto stress: “Con un figlio in arrivo, 30.000 euro sono comunque un aiuto”. Alcuni hanno criticato il format, definendolo “crudele” per l’impatto emotivo. L’episodio ha generato dibattito, con i fan divisi tra chi comprende la prudenza di Enrico e chi lo invita a non lasciarsi influenzare in futuro.