Affari Tuoi, Marco umilia il dottore: "Ecco perché sono qui"

Nella puntata di Affari Tuoi del 15 maggio, Marco, pescivendolo ambulante della Spezia, ha conquistato 50 mila euro. Accompagnato dalla moglie Valeria, ha affrontato una partita complessa, con i pacchi più ricchi eliminati rapidamente. Nonostante l’offerta massima del “Dottore” di 30 mila euro, Marco ha rifiutato, spinto dal desiderio di una maggiore serenità economica. La sua determinazione è stata premiata: il pacco numero 3 conteneva i 50 mila euro. Marco ha raccontato le difficoltà del suo lavoro notturno, spesso al freddo, sottolineando quanto il premio rappresenti un sollievo per la sua vita.

La vittoria ha suscitato entusiasmo su X, dove gli utenti hanno elogiato la tenacia di Marco. Molti hanno apprezzato la sua autenticità, definendolo “un esempio di lavoratore vero” e celebrando il suo coraggio nel rifiutare offerte allettanti. Commenti come “Grande Marco, hai dimostrato che credere in sé paga!” riflettono l’ammirazione per la sua strategia. Tuttavia, alcuni utenti hanno criticato la dinamica del gioco, definendo le offerte del “Dottore” troppo conservative, con post come “30 mila euro? Sempre tirchio!”. La presenza di Valeria è stata un altro punto di forza, con molti che hanno lodato il loro legame, scrivendo “Che bella coppia, si vede l’amore che li unisce”. La storia di Marco ha toccato il pubblico, trasformando la sua partecipazione in un momento di ispirazione e calore umano. Di certo non verrà dimenticata la sua frase come un mantra al dottore: "Sono qui per portarti via di più", ha affermato rifiutando offerte generose. Ha avuto tagione lui.