Eurovision, Lucio Corsi impensabile: prima di salire sul palco...

Sul suo profilo Instagram , Lucio Corsi ha condiviso un momento di convivialità, gustando un piatto di pasta accanto all’inseparabile chitarrista Tommaso Ottomano, prima di esibirsi. Con un messaggio carico di emozione, ha annunciato l’ultima serata dell’Eurovision : "Tra poco calcheremo il palco, come fosse qualsiasi altro. A darci calore saranno i due enormi amplificatori alle nostre spalle, un pianoforte maestoso di cinque metri, un paio di chitarre, un’armonica nascosta in tasca e gli sguardi del pubblico, così diversi da quelli freddi delle telecamere. Grazie a tutti, ci vediamo presto!".

Le parole di Corsi trasmettono autenticità e passione, sottolineando il legame con la musica dal vivo e il pubblico, in contrasto con l’atmosfera artificiale delle riprese televisive. La sua semplicità ha conquistato i fan, che hanno inondato i social di commenti entusiasti. Su X, un utente ha scritto: “Lucio è poesia, porta l’anima sul palco! Grande!”. Un altro ha aggiunto: “Quel pianoforte silenzioso e l’armonica in tasca sono l’essenza di un artista vero”. Non sono mancate reazioni di supporto: “Forza Lucio, spacca tutto all’Eurovision!”. Tuttavia, qualcuno ha criticato l’evento, definendolo “troppo commerciale”, pur elogiando l’autenticità di Corsi. Il post, con la sua genuinità, ha rafforzato il legame con i follower, confermando il carisma di un artista che vive la musica con cuore e spontaneità, pronto a lasciare il segno.