Eurovision, Gabry Ponte si veste col tricolore: "Ci puniranno", un caso politico

Gabry Ponte, rappresentando San Marino all’Eurovision 2025, ha suscitato scalpore durante la sfilata delle bandiere. Il DJ 52enne, invece di mostrare la bandiera sammarinese, ha sfoggiato il tricolore italiano, un gesto interpretato come un omaggio alle sue radici torinesi e una provocazione simbolica. La sua performance, con il brano “Tutta l’Italia”, ha trasformato la sigla dell’ultimo Sanremo in un inno dance che ha conquistato il pubblico. Tuttavia, l’organizzazione dell’Eurovision ha reagito duramente, multandolo per violazione delle regole che vietano gesti politici o nazionalistici. La sanzione, il cui importo non è stato rivelato, ha acceso il dibattito: per alcuni, Ponte ha compiuto un atto di ribellione, per altri un errore evitabile.