Affari Tuoi, Rosa travolta dopo la puntata: "Non è casuale, il dottore..."

Nella puntata di Affari Tuoi del 21 maggio 2025, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, Rosa Forciniti, arbitro di pallavolo da Acri, Calabria, ha conquistato 100.000 euro indovinando la regione fortunata, le Marche. Accompagnata dal fratello Giuseppe, carabiniere, Rosa ha iniziato con il pacco numero 5, poi cambiato con il numero 7 su suggerimento del “Dottore” Pasquale Romano. La partita, piena di colpi di scena, ha visto Rosa eliminare alternativamente pacchi minori e premi importanti, come i 75.000, 100.000 e 200.000 euro, rifiutando offerte fino a 25.000 euro. Nonostante la perdita del pacco da 300.000 euro, Rosa ha puntato sulla regione fortunata, vincendo con le Marche in un’esplosione di gioia. Ha dedicato la vittoria ai genitori, in particolare al padre, costretto su una sedia a rotelle, sottolineando la loro forza come ispirazione.

Sui social, però, la partita ha suscitato reazioni negative. Su X, molti utenti hanno criticato le scelte di Rosa: “Rifiutare 25.000 euro per rischiare tutto? Pessima strategia!” ha scritto un follower. Altri hanno definito la partita “frustrante” e “mal giocata”, lamentando: “Ha eliminato tutti i pacchi grossi, sembrava fatto apposta”. Alcuni hanno accusato il programma di manipolazione: “Il Dottore la guida sempre verso il disastro, non è casuale”. Nonostante il lieto fine, la gestione del gioco ha diviso il pubblico, come accade sempre ad Affari Tuoi.