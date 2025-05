Fiorello, "non come la Venier": tam tam, bomba sulla Rai

Forse Fiorello ha già in mente Domenica In. Anzi, la "sua" Domenica In. Da pochi giorni tornato in onda con La Pennicanza, su Radio 2 Rai (dalle ore 13.45) insieme alla fidatissima spalla Fabrizio Biggio, lo showman siciliano è stato protagonista di una diretta Instagram in cui non ha nascosto il suo grande sogno: prendere in mano lo show della domenica pomeriggio di Rai 1, il salotto più famoso del piccolo schermo italiano. Parole che hanno fatto il giro del web perché quasi in contemporanea con l'annuncio della volontà di Mara Venier di defilarsi progressivamente dalla conduzione.

Per il gran ritorno in tv, ammette Fiore, "avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe". Con una sottolineatura, però: non avrebbe alcuna intenzione di mantenere il formato classico di queste edizioni.