Affari Tuoi, insulti gratuiti su Valentina: "Sta maleducata se ne f..."

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa martedì 27 maggio, la concorrente Valentina, proveniente dall’Emilia-Romagna (regione estratta per la seconda volta in due giorni), partecipa con il pacco numero 13, accompagnata dalla sorella Morgana. Stefano De Martino, presentatore, fa una gaffe chiamandola per errore Morgana: “Scusami, non ci conosciamo ancora”, scherza, aggiungendo: “Nuova concorrente, nuova uscita!”.

Valentina inizia con due tiri: un pacco blu da 50 euro e uno rosso da 30.000 euro. Poi, però, perde 300.000 euro, e Morgana commenta: “Ce l’aspettavamo”. Successivamente, escono 5 euro, 15.000 euro e 200.000 euro. Il Dottore propone un cambio di pacco, ma Valentina decide di restare con il numero 13. Nei tiri successivi, le sorelle trovano Gennarino, 1 euro e 500 euro.

La prima offerta del Dottore è di 18.000 euro, ma Valentina rifiuta: “Voglio giocarmela tutta”. Dopo l’entusiasmo per uno zero, arriva un duro colpo: eliminati 50.000 euro. Valentina rifiuta ancora il cambio e perde 10 euro e 5.000 euro. Le sorelle scartano anche un assegno da 19.000 euro, poi 100 euro, dicendo ancora “no” al cambio. De Martino nota: “La partita si fa difficile”, quando Valentina perde 100.000 e 10.000 euro.

Verso la fine, restano due pacchi blu (culatello e 200 euro) e due rossi (20.000 e 75.000 euro). Il Dottore offre 13.000 euro, ma le sorelle rifiutano. Persi i 20.000 euro, viene riproposto il cambio. Valentina riflette: “Il 6 è il mio numero, il 9 è capovolto, ma punto ai 75.000 euro”. Non cambiano pacco e aprono quello da 200 euro. Nel “tutto o niente” (culatello o 75.000 euro), il Dottore propone 25.000 euro. Valentina, dubbiosa, accetta: scelta azzeccata, il suo pacco conteneva il culatello. Ma la puntata si è chiusa con una grande polemica sui social. In tanti su X hanno criticato l'atteggiamento di Valentina che di fatto ha passato solo un giorno tra i pacchisti di Affari Tuoi. E c'è chi tuona con insulti gratuiti: "Questa maleducata se ne fotte di salutare tutto il cast", scrive un utente. Insomma il veleno trova sempre spazio. Purtroppo...