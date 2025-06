Affari Tuoi, la sconcertante frase di Thanat a Valentina: "Glielo appoggio"

Nella puntata di Affari Tuoi del 7 giugno 2025, Chiara, studentessa del Friuli Venezia Giulia, gioca con il pacco numero 2, accompagnata dal fidanzato Sebastiano. La partita inizia bene: il primo pacco contiene 0 euro, festeggiato con il tradizionale balletto. Tuttavia, la fortuna svanisce presto, con l’eliminazione di pacchi da 100, 20, 5mila, 30mila e 75mila euro.

Il Dottore offre 35mila euro, rifiutati dalla coppia. Seguono altre perdite pesanti: 500, 100mila e 200mila euro. Sebastiano cerca di incoraggiare Chiara, ma la situazione peggiora con l’eliminazione dei 300mila euro e, successivamente, di 15mila euro e della specialità regionale. De Martino suggerisce un cambio di pacco, e Chiara passa dal 2 al 7, ma la mossa non porta fortuna. Nella fase finale, la coppia perde anche i pacchi da 20mila e 50mila euro, restando senza premi significativi. Al gioco della Regione Fortunata, Chiara punta prima sulla Sicilia e poi sulla Basilicata, sbagliando entrambe le scelte: la regione corretta era la Sardegna. E proprio sulla scelta della Basilicata è arrivata una clamorosa gaffe. Thanat si è detto d’accordo "con la scelta": "Glielo appoggio" dice. Il conduttore, rivolgendosi al pubblico in studio, ha scherzato: "Mi affido alla vostra buona fede, secondo voi io ho qualche responsabilità al riguardo?" Lupo ha risposto: "Tutta farina del nostro sacco". Non è mancata la battuta di De Martino: "Vorrei vedere questo sacco! Lupo parla di bis, Thanat glielo appoggia".

Sui social, la partita ha suscitato reazioni negative. Su X, molti utenti hanno criticato le scelte di Chiara, definendole “sfortunate” e “avventate”. Alcuni hanno commentato: “Tre errori di fila, un disastro!” o “Pessima strategia, hanno buttato via tutto”. Altri hanno ironizzato sulla sfortuna della coppia, lamentando una puntata “frustrante” e poco emozionante, con critiche anche alla gestione del gioco da parte dei concorrenti.