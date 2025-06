Affari Tuoi, Angelo il contadino? Choc: cos'ha comprato con 200.000 euro

Angelo, contadino del Molise, si è distinto come uno dei concorrenti più apprezzati dell’edizione 2025 di Affari tuoi. Con il suo carisma e la sua genuinità, ha conquistato il pubblico durante una partita memorabile. All’ultimo turno, con solo due pacchi rimasti (100 mila e 300 mila euro), ha deciso di accettare l’offerta del Dottore di 200 mila euro, pur avendo in mano il premio massimo. La sua scelta, carica di emozione, ha tenuto incollati milioni di telespettatori. Anche il conduttore Stefano De Martino, in un’intervista recente, ha indicato la puntata di Angelo come la sua preferita di questa stagione, elogiandone l’energia.

Angelo, dedito alla coltivazione di grano, orzo, avena e alla produzione di farina, è anche un affettuoso nonno di cinque nipoti. Parte della vincita è già stata investita in un acquisto che riflette il suo spirito pratico e ironico. Sua figlia Annamaria, che lo ha accompagnato durante il programma, ha condiviso un video su TikTok, mostrando una nuova motozappa al lavoro nei campi. Un regalo che, come previsto, è legato alla sua passione per l’agricoltura, suscitando sorrisi tra i follower. La storia di Angelo, tra semplicità e determinazione, continua a riscuotere affetto e ammirazione, incarnando i valori di chi vive con dedizione per la terra e la famiglia.