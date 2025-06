Al Bano, sfogo clamoroso: "Amadeus e Conti mi hanno preso in giro"

"Ho avuto una vita piena, con i miei bassi, naturalmente. Su di me hanno detto e scritto tutto, ma la cosa più squallida che ho subito riguarda mia figlia Ylenia. Mi hanno accusato di tenerla nascosta in casa per farmi pubblicità". Albano parla ruota libera con Monica Setta nella prima serata di Storie al bivio Show, nella puntata di martedì 24 giugno in onda alle 21.30 su Rai 2. E si toglie - a sorpresa - qualche sassolone dalle scarpe, a cominciare dal Festival di Sanremo. "Dicono che ho la 'sanremite' ed è vero - confessa -, Ci tenevo a tornare al Festival, ma sono stato preso in giro prima da Amadeus e poi anche da Carlo Conti. Io ho sempre difeso Sanremo quando tutti l'attaccavano. Riprovarci? Vedremo, ma sono molto amareggiato dalle promesse non mantenute. E poi perché io dovrei essere giudicato da Amadeus o Conti? Con tutta la mia esperienza? Solo il pubblico mi può giudicare e il pubblico è sempre stato dalla mia parte".

Albano ricorda anche i suoi esordi. "Canto da quando ero piccolo - dice -. La prima canzone l'ho dedicata a mio padre. Mi disse: 'hai fatto tanto successo con una sola canzone? E adesso che succede?'. Seppe subito che avrei lasciato Cellino. Ricordo quel treno espresso che partiva dal Sud: mi fermai a Milano perché sentivo che lì c'era qualcosa per la musica ma facevo la fame. Non sapevo cosa fosse l'ananas e ne comprai delle scatolette, pensando fosse carne. Era il cibo che costava meno. Mangiai pane e ananas per una settimana". E ancora: "Quando stavo a Milano, guadagnavo 25mila lire al mese e 10mila li mandavo a mamma e papà".