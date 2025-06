Al Bano dalla Setta, "cosa ho scoperto a casa di Loredana Lecciso"

Gioie e dolori, successi e polemiche: Al Bano Carrisi si confessa ospite di Monica Setta a Storie al bivio, in onda il prossimo martedì 24 giugno in prima serata su Rai 2. E sarà in tutto e per tutto un one man show per il Leone di Cellino San Marco, mai domo.

Travolto recentemente dalle critiche per tornare a cantare in Russia, dove è osannato da decenni e dove non rimetteva piede dall'inizio della invasione in Ucraina, il cantante 82enne parte però dal momento più drammatico e crudele della sua vita, la scomparsa della figlia Ylenia, nel 1993 a New Orleans. "È stato squallido quando mi accusarono di tenerla nascosta in casa. Una cosa che non auguro nemmeno al mio peggior nemico", ricorda ancora commosso però il dolore misto a rabbia ed amarezza.

Poi si torna al presente e a temi decisamente più leggeri. "Amadeus e Carlo Conti? Mi hanno preso in giro" accusa riguardo alla mancata partecipazione agli ultimi Festival di Sanremo come concorrente. Sì, Al Bano soffre ancora di "sanremite", eccome. "Ci tenevo a tornare al Festival, ma sono stato preso in giro prima da Amadeus e poi anche da Carlo Conti. Io ho sempre difeso Sanremo quando tutti l’attaccavano Riprovarci? L'amarezza è tanta, vedremo… Ma sono molto amareggiato dalle promesse non mantenute. E poi perché io con tutta la mia esperienza dovrei essere giudicato da Amadeus o Conti? Solo il pubblico mi può giudicare. E il pubblico è sempre stato dalla mia parte".

Quindi le due donne della sua vita sentimentale: "Con Romina (Romina Power, ndr) finì l'amore e lo accettai. Ho dimenticato le cose che vedevo che erano il male ed ho perdonato. Quando ho conosciuto Lory (Loredana Lecciso, ndr), Romina era già fuori dalla mia vita. La nostra grande casa era vuota e Loredana ha portato la gioia della nascita di Yasmine e Bido. Non credo sia necessaria una carta da bollo per dirsi 'ti amo'. E noi stiamo bene così da molti anni. Ma è vero che ho pensato al matrimonio". C'è spazio anche per un aneddoto divertente e in certo senso rivelatore: "Le mandavo tantissime rose - ricorda riguardo ai primi tempi della relazione con Lecciso -. Poi, una volta andando a casa sua ho visto che metteva i fiori per terra, anche in bagno, e da quel momento smisi di farlo. La gente credeva che fossi stato io a raccomandare Loredana. In realtà, non ho mai saputo che lei avesse ambizioni artistiche. Se me ne avesse parlato, magari l'avrei anche fatto".