Belen, sfregio a De Martino: la foto che fa scoppiare la bufera

Belen Rodriguez ha deciso di chiudere definitivamente con il passato, mettendo in vendita una Hermes Birkin, regalo dell’ex marito Stefano De Martino per i suoi 30 anni nel 2014. La borsa, un pezzo di lusso dal valore di 10.500 euro, rappresenta un simbolo di un matrimonio intenso ma turbolento, segnato da numerosi tradimenti confessati dalla showgirl argentina a Domenica In nel 2023, dove ha rivelato di aver perso il conto dopo “dodici” episodi. Quel gesto d’amore di un tempo è oggi un ricordo ingombrante, e Belen ha scelto di liberarsene, mettendolo in vendita online insieme ad altre borse di lusso, come una Yves Saint Laurent da 1.800 euro.

La decisione di vendere la Birkin, immortalata anni fa in un post social come icona di un amore complicato, sembra riflettere il desiderio di Belen di voltare pagina, lasciandosi alle spalle una relazione che, nonostante i momenti felici, si è conclusa male. La mossa non è solo simbolica: oltre a chiudere con il passato, la vendita rappresenta anche un’opportunità economica. La storia della borsa, un tempo emblema di una favola d’amore, oggi è un ricordo lontano che Belen liquida con un click, trasformando un oggetto carico di significato emotivo in una transazione finanziaria. Un gesto che, come sottolinea l’articolo, mette “il sale sulla ferita” ma anche “qualche soldo in tasca”, segnando un nuovo capitolo per la showgirl.