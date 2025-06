Affari Tuoi, per Federica finisce malissimo dopo la puntata: "Che rabbia!"

Nella puntata di Affari Tuoi del 23 giugno su Rai1, condotta da Stefano De Martino, Federica Cecconi, edicolante di Lignano Riviera, ha vissuto un’esperienza intensa. Accompagnata dal padre Stefano, ha scelto il pacco numero 5, affrontando il gioco con entusiasmo e simpatia. L’inizio è stato promettente, con diversi pacchi blu eliminati e un atteggiamento ottimista. Federica ha rifiutato offerte di 33mila e 30mila euro, decisa a rischiare. La tensione è salita quando sono rimasti solo due premi: 10mila e 200mila euro. Il “Dottore” ha proposto 75mila euro, e, su insistenza del padre, Federica ha accettato, visibilmente emozionata, commentando: “Sai quanti giornali devo vendere per avere 75mila euro!”. Tuttavia, nel suo pacco c’erano i 200mila euro, un colpo di scena che non ha però spento il suo spirito.

Madre di Nicolò, Federica ha condiviso il suo amore per il lavoro in edicola e la gioia di partecipare al programma, motivata sia dal gioco che dalla possibilità di vincere. Ha lasciato lo studio con un sorriso, grata per l’esperienza. Su X, però, non sono mancate critiche. Alcuni utenti hanno definito la sua scelta “troppo prudente”, lamentando che “avrebbe potuto vincere molto di più”. Altri hanno giudicato la sua strategia “poco coraggiosa”, con commenti come “75mila sono tanti, ma buttare via 200mila fa rabbia!”. Nonostante le reazioni negative, Federica ha conquistato il pubblico con la sua autenticità