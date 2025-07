Reazione a Catena, la frase sconcertante: "Gli hanno detto di perdere"

Nella puntata di Reazione a Catena del 30 giugno su Rai 1, le campionesse Trerapiste (Francesca Di Pillo, Virginia Di Bernardo e Francesca Ricci) continuano a dominare dopo aver spodestato i Tiri Liberi, che avevano accumulato numerose vittorie. Le Trerapiste, tre terapiste romane (due logopediste e una terapista della neuro e psicomotricità), hanno dimostrato preparazione, vincendo 1.782 euro indovinando la parola “spendere” nella catena “nome-carta”. La loro passione per i viaggi e la famiglia traspare dai loro profili Instagram.Nonostante il successo, le reazioni social sono contrastanti e spesso negative. Molti utenti hanno espresso sollievo per la sconfitta dei Tiri Liberi: “Finalmente hanno perso”, scrive un follower. Altri celebrano gli ex campioni: “Complimenti ai Tiri Liberi, era un piacere ascoltarli”.

Tuttavia, emergono teorie complottiste: “Secondo me gli hanno detto di perdere, troppe puntate. La produzione obbliga a cedere dopo un tot di vittorie”, commenta un utente. Alcuni criticano il format: “Sempre le stesse facce, il programma è monotono”, mentre altri attaccano le nuove campionesse: “Le Trerapiste? Non mi convincono, troppo fortunate”. Le critiche si concentrano anche sulla ripetitività: “Basta con queste squadre eterne, serve più varietà!”.Nonostante le polemiche, le Trerapiste si confermano solide, mantenendo il titolo e mostrando affiatamento. La loro vittoria, però, non placa il malcontento online, dove i fan chiedono un rinnovamento del programma per evitare la sensazione di “stagnazione” nelle puntate.