Arabax, Sottovento, Praja Gardacqua o The Beach? L'estate '25  del divertimento è scatenata

Non sarà un'estate da sogno come quelle degli anni '90, quando le discoteche non subivano la concorrenza dei concerti dal vivo e quando l'Italia era molto più giovane di oggi. Ma il divertimento, in questa stagione estiva 2025, tira. Eccome. I dati dei sindacati dei gestori dicono più 3 - 4% rispetto all'estate scorsa e concordano con i numeri positivi appena comunicati da SIAE. Alcuni spazi sono in crisi, è vero, ma chi sa cambiare e seguire i gusti del pubblico, più che dettare chi sa quali tendenze, oggi vince.

Al successo del settore concorrono tanti festival, che guarda caso ieri non esistevano. Tra i tanti, eccone uno particolarmente riuscito, Arabax Music Festival (nella foto) a Tortolì, sulla costa orientale della Sardegna. Fa scatenare un luogo magico, gli Scogli Rossi di Arbatax dal 2 al 9 agosto. Con oltre 80.000 presenze nelle edizioni precedenti e quest'anno ospiti del calibro di Planet Funk, Gigi D’Agostino, DJ Snake ed Axwell, mette insieme top DJ italiani e sonorità pop dance internazionali, non solo artisti ed atmosfere di nicchia. Eventi di questo tipo servono al turismo e fanno godere la splendida natura dell'isola in un modo nuovo. Anche grazie ad un impatto spettacolare (audio, schermi, video) notevole.

Completamente diversa, in Costa Smeralda, a Porto Cervo, l'atmosfera del Sottovento. Frutto della visione di Antonello Verona, imprenditore dall’intuito raffinato che proponeva ai suoi ospiti Pecorino Sardo e Champagne, nella sua lunga storia ha ospitato capi di stato, famiglie reali, aristocrazie europee, artisti, imprenditori e protagonisti del jet set internazionale. Qui, anche se altrove lo stile è diverso, si balla da sempre con sobrietà e discrezione. Ed oggi, insieme ad Alberto, figlio del fondatore, al timone del club 'è Anna Gaia Verona, la terza generazione.

E chi resta in città, che può fare? Se a Milano solo qualche locale resta aperto, è la provincia lombarda, ad essere ancora più vivace. MOLO, a Brescia, non si ferma neppure per ferragosto e propone DJ ed artisti di sicuro richiamo come Samuele Brignoccolo, che è anche un TikToker di successo... e pure eventi molto diversi, come Rehab, una festa hip hop cresciuta nel tempo, al Circus, locale invernale, che d'estate va in tour sul Garda. Perché differenziare resta la chiave vincente per coinvolgere pubblici diversi.

Piace anche l'atmosfera oggi rilassata del Garda, non solo ai tanti turisti tedeschi. Gardacqua, centro benessere con piscine immerso nel verde sulla sponda veronese del lago, ogni venerdì propone dj set o live music e buffet, una formula easy per tutta la famiglia. E' perfetta per chi ha voglia di fare il bagno fino a tarda sera, sentendo un po' di musica e ballando, mangiando in compagnia qualcosa di buono.

In Sicilia, al The Beach di Santa Flavia (Palermo), la formula è simile, ma si punta sull'esclusività, su musica che fa scatenare e pure su ospiti vip come Federico Fashion Style, che ha un salone in zona, al Domina Zagarella. «Abbiamo appena aperto 011Cryo, un centro che rigenera corpo e mente grazie al freddo controllato», spiega Manuel Dallori di The Beach. «Sport, divertimento e benessere, un tempo così lontani, oggi devono essere più vicini ed emozionare. Insieme».

E che succede in Salento? La Praja Gallipoli, punta di diamante dei tanti spazi gestiti da Musicaparole è l'unica grande discoteca italiana ad essere aperta ogni notte a luglio e agosto. Propone davvero di tutto: tech house, con artisti come Deborah De Luca o Ralf; house con artisti come Bob Sinclar (che dopo l'esibizione del 31 luglio torna anche il 16 agosto); musica latina e pop con eventi come Vidaloca e Mamacita... e ovviamente anche tanta trap e hip hop italiani, con artisti come Guè (che torna live il 17 agosto) o Capo Plaza. Il 15 agosto ecco Rose Villain, che oggi è una popstar, ma è cresciuta proprio sul palco del top club salentino per eccellenza.

La Riviera Romagnola risponde con i club Riccione e pure con la sofisticata Milano Marittima, il luogo perfetto per godersi la musica di un artista come Cédric Gervais, DJ, produttore musicale e pure attore. Dopo uno scatenato dj set al Papeete Beach, Gervais, che passa di solito da Ibiza a Los Angeles, il 16 agosto torna in città, per far scatenare Villapapeete, grande show club gestito da chi da 25 anni fa ballare (e rilassare) in spiaggia. Cura dei ogni dettaglio, spettacoli con performer mozzafiato, impianti audio e video di prim'ordine, sia in discoteca sia in spiaggia. Ecco perché Papeete resta un riferimento assoluto.