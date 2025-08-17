Pippo Baudo, Katia Ricciarelli: "Accanto a lui persone sbagliate, negli ultimi anni..."

Katia Ricciarelli , profondamente colpita dalla morte di Pippo Baudo, ha espresso il suo cordoglio a Rainews24, definendo la perdita devastante. "In molti avrebbero dovuto rispettarlo di più, non aveva attorno a lui persone giuste, è stato attorniato da persone che volevano tenerlo all'oscuro di tante cose", ha dichiarato, evidenziando come Baudo, scomparso a 89 anni, non sempre abbia ricevuto il rispetto che meritava. Ricciarelli, legata a lui da un matrimonio durato dal 1986 al 2004, ha paragonato il dolore per la sua perdita a quello per la morte della madre, sottolineando: "Mi sento sola, è come se tutto finisse". Nonostante i contatti si fossero diradati negli ultimi anni, il loro legame rimaneva forte.

Ricciarelli ha ricordato un incontro all’Arena di Verona, dove un abbraccio ha rinnovato la loro intesa senza bisogno di parole, segno di un’amicizia autentica. Sul contributo di Baudo alla televisione, ha elogiato la sua generosità: non aveva un pupillo preferito, ma si sentiva mentore di tutti i talenti che aveva lanciato, sempre disponibile a sostenere i giovani. "Era un grande uomo", ha aggiunto con commozione. Baudo, padre di Alessandro (nato nel 1962 da Mirella Adinolfi, riconosciuto nel 1996) e Tiziana (nata nel 1970 da Angela Lippi), era anche nonno di Nicholas, Nicole e Sean, e bisnonno. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità indelebile come conduttore e scopritore di talenti.