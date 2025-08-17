Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Pippo Baudo, Katia Ricciarelli: "Accanto a lui persone sbagliate, negli ultimi anni..."

domenica 17 agosto 2025
Pippo Baudo, Katia Ricciarelli: "Accanto a lui persone sbagliate, negli ultimi anni..."

1' di lettura

Katia Ricciarelli, profondamente colpita dalla morte di Pippo Baudo, ha espresso il suo cordoglio a Rainews24, definendo la perdita devastante. "In molti avrebbero dovuto rispettarlo di più, non aveva attorno a lui persone giuste, è stato attorniato da persone che volevano tenerlo all'oscuro di tante cose", ha dichiarato, evidenziando come Baudo, scomparso a 89 anni, non sempre abbia ricevuto il rispetto che meritava. Ricciarelli, legata a lui da un matrimonio durato dal 1986 al 2004, ha paragonato il dolore per la sua perdita a quello per la morte della madre, sottolineando: "Mi sento sola, è come se tutto finisse". Nonostante i contatti si fossero diradati negli ultimi anni, il loro legame rimaneva forte.

Pippo Baudo, il silenzio, gli ultimi giorni e la voce sulla malattia

Pippo Baudo è morto a Roma all’età di 89 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spetta...

Ricciarelli ha ricordato un incontro all’Arena di Verona, dove un abbraccio ha rinnovato la loro intesa senza bisogno di parole, segno di un’amicizia autentica. Sul contributo di Baudo alla televisione, ha elogiato la sua generosità: non aveva un pupillo preferito, ma si sentiva mentore di tutti i talenti che aveva lanciato, sempre disponibile a sostenere i giovani. "Era un grande uomo", ha aggiunto con commozione. Baudo, padre di Alessandro (nato nel 1962 da Mirella Adinolfi, riconosciuto nel 1996) e Tiziana (nata nel 1970 da Angela Lippi), era anche nonno di Nicholas, Nicole e Sean, e bisnonno. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità indelebile come conduttore e scopritore di talenti.

Pippo Baudo, lo sfogo della Venier: "A volte non è stato trattato bene"

Mara Venier, visibilmente commossa al Tg1, ha reso un toccante omaggio a Pippo Baudo, scomparso a 89 anni, descrivendolo...

Addio al conduttore Pippo Baudo, le mogli, i figli e il "momento di follia": il lato privato

Parole chiare su Baudo Pippo Baudo, lo sfogo della Venier: "A volte non è stato trattato bene"

Cristina D'Avena Cristina D'Avena: "Ci ha lasciato": l'annuncio per Baudo e la reazione del pubblico

tagpippo baudokatia ricciarelli

Addio al conduttore Pippo Baudo, le mogli, i figli e il "momento di follia": il lato privato

Parole chiare su Baudo Pippo Baudo, lo sfogo della Venier: "A volte non è stato trattato bene"

Cristina D'Avena Cristina D'Avena: "Ci ha lasciato": l'annuncio per Baudo e la reazione del pubblico

ti potrebbero interessare

3072x2048

Pippo Baudo, le mogli, i figli e il "momento di follia": il lato privato

1280x720

Pippo Baudo, lo sfogo della Venier: "A volte non è stato trattato bene"

372x197

Cristina D'Avena: "Ci ha lasciato": l'annuncio per Baudo e la reazione del pubblico

3072x2063

Pippo Baudo, il silenzio, gli ultimi giorni e la voce sulla malattia